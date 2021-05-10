شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن والكيلو يتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 10-5-2021، واستقرت أسعار البيض، وذلك مع نهاية شهر رمضان المبارك وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 23 جنيها في المزرعة، بينما تراوح سعر المستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، كما انخفضت أسعار الدواجن البلدى لتكون بين 33-35 جنيها للكيلو مقابل 37-40 جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار الدواجن المجمدة لتتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو مقابل 30-37 جنيها.

واستقرت أسعار البيض الأبيض ليسجل 28 جنيها في المزرعة بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة.