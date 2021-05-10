شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر اليوم الاثنين.. ويسجل 15.60جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار استقراره فى ثانى أيام الأسبوع للبنوك المصرية اليوم الاثنين 10-5-2021، كما كانت أسعاره أمس الأحد، ليستقر أمام الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، كما سجل ببنك "القاهرة" ثباتا عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

ورصدت بيانات حكومية، إجمالي متحصلات النقد الأجنبي في مصر بنهاية العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 122 مليار و124 مليون دولار، موزعة على عدة مصادر تفصيلية، أهمها سلع الصادرات والنقل والسفر والمتحصلات الحكومية.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.61 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.