شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع معدل التضخم بشهر أبريل 2021 عن نظيره العام الماضى مسجلا 4.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية 4.4% لشهر إبريل 2021 مقابل 5.9% لنفس الشهـر من العام السابق، بينما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 112.2 نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.2%) عن شهر مارس 2021.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.8%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%، كما ارتفعت ايضاً أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.9% ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 5.2%.

أولاً: التغيــر الشهــرى شهــر أبريل 2021 مقارنة بشهـر مارس 2021:

سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 3.0%، وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 21.7% بسبب ارتفاع أسعار البامية بنسبة 44.2%، الخيار بنسبة 34.8% والطماطم بنسبة 18.1% ومجموعة الدرنيات بنسبة 15.7% بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 15.9%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة 8.0% ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 1.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 12.7%، حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة 17.1% ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة 11.0% بسبب ارتفاع أسعار الجوافة بنسبة 10.6%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 1.5%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره -0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة -0.1%، وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 1.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.9% ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 1.4%، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.6%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.4% ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.2%.

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.2% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.2%، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 1.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 5.2% ومجموعة شراء المركبات بنسبة 0.7%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 2.4%.

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.1%، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.4% ومجموعة الامتعة الشخصية بنسبة 0.2%.