شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى: 122 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي في مصر بنهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، إجمالي متحصلات النقد الأجنبي في مصر بنهاية العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 122 مليار و124 مليون دولار، موزعة على عدة مصادر تفصيلية، أهمها سلع الصادرات والنقل والسفر والمتحصلات الحكومية.

وتظهر البيانات، الواردة في نشرة متحصلات النقد الأجنبي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متحصلات النقد الأجنبي من سلع الصادرات بلغت 21 مليار و356 مليون دولار، موزعة بين متحصلات الصادرات السلعية غير البترولية بواقع 16 مليار و973 مليون دولار، بالإضافة إلى 4 مليار و45 مليون دولار للصادرات السلعية البترولية، و332 مليون دولار محصلة تموين السفن والطائرات الأجنبية بالوقود.

وبلغت متحصلات النقد الأجنبي من قطاع النقل نحو 8 مليار و599 مليون دولار، ويتصدرها رسوم المرور في قناة السويس، بقيمة 5 مليار و730 مليون دولار، يليها متحصلات شركات الطيران "خدمات الركاب" بقيمة مليار و135 مليون دولار، ثم متحصلات شركات الملاحة المصرية "النوالين" بقيمة 785 مليون و664 ألف دولار، ثم متحصلات تأجير طائرات وبواخر "خدمات موانئ – عمولات- مصاريف" بقيمة 496 مليون و279 ألف دولار.

وبالنسبة لقطاع السفر، فقد بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي منه نحو 5 مليار و910 مليون دولار، موزعة بين متحصلات شركات السياحة والفنادق لجميع البلاد بواقع مليار و865 مليون دولار، ثم متحصلات عن الخدمات التعليمية بنحو 122 مليون و45 ألف دولار، ومتحصلات العلاج والتعليم بنحو 50 مليون و934 ألف دولار.