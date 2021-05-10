شكرا لقرائتكم خبر عن زوج اليورو مقابل الباوند يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل – 10-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية باستقراره دون المقاومة المحورية الممتدة نحو 0.8772 لنلاحظ تذبذبه حاليا دون محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من فعالية المسار الهابط لتداولات الفترة القادمة.

نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه ذلك من بدء تشكيل الموجات السلبية وليبدأ باستهداف المستويات السلبية بانجذابه نحو 0.8580 ومن ثم ليضغط على الدعم المستقر قرب 0.8470.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8710 و 0.8580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط