شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من القمة-تحليل - 10-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاعل سعر الزوج منذ تداولات هذا الصباح مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة جديدة مقتربا بذلك من القمة المحققة سابقا والمستقرة عند 153.40.

نتوقع بتشكيل مستوى 151.90 للدعم الإضافي وباستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية, تحقيقه لاختراق القمة المذكورة سابقا ليستهدف بذلك مستويات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 153.80 و 154.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 153.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد