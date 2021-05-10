الاقتصاد

سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– تحليل - 10-5-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بتشكيل موجات صاعدة مستغلا الثبات الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 1230.00 للدعم الإضافي.

 

ما سبق وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, سنستمر بترجيح التداولات الصاعدة ولنذكر بتمركز الأهداف الإيجابية الأولية قرب مستوى 1300.00 و 1350.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1235.00 و 1300.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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