شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– تحليل - 10-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بتشكيل موجات صاعدة مستغلا الثبات الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 1230.00 للدعم الإضافي.

ما سبق وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, سنستمر بترجيح التداولات الصاعدة ولنذكر بتمركز الأهداف الإيجابية الأولية قرب مستوى 1300.00 و 1350.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1235.00 و 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد