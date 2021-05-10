شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتجاوز المقاومة– تحليل- 10-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النحاس هجومه الصاعد لنلاحظ اختراقه بذلك للمقاومة المستقرة عند 4.7200 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد بوصوله نحو الهدف الثاني المتمركز عند 4.8560.

نتوقع بتشكيل مستوى 4.7000 للدعم الإضافي وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه ضمن مستوى تشبع الشراء, تشكيل السعر لاندفاع صاعد وليستهدف بذلك مستويات إضافية قد تبدأ من 5.000 وصولا نحو 5.2200 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7000 و 4.9800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد