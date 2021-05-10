الاقتصاد

سعر النحاس يتجاوز المقاومة– تحليل- 10-5-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النحاس هجومه الصاعد لنلاحظ اختراقه بذلك للمقاومة المستقرة عند 4.7200 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد بوصوله نحو الهدف الثاني المتمركز عند 4.8560.

 

نتوقع بتشكيل مستوى 4.7000 للدعم الإضافي وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه ضمن مستوى تشبع الشراء, تشكيل السعر لاندفاع صاعد وليستهدف بذلك مستويات إضافية قد تبدأ من 5.000 وصولا نحو 5.2200 خلال الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7000 و 4.9800

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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