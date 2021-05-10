شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 27 من نيسان/أبريل أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني والاقتصاد الأمريكي ومع التطلع إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز حيال التوقعات الاقتصادية في حدث تستضيفه جمعية النهوض بتحرير وكتابة الأعمال.

في تمام الساعة 07:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.26% إلى مستويات 108.85 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.57، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.92، بينما حقق الأدنى له عند 108.47، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 108.60.

هذا وتابعنا الجمعة الماضية الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر نيسان/أبريل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى 6.1% مقابل 6.0% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.8%، وذلك مع أظهر قراءة التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية نحو 266 ألف وظيفة مضافة مقابل 770 ألف وظيفة مضافة والتي عدلت من نحو 916 ألف وظائف مضافة، أسوء من التوقعات بنحو 990 ألف وظيفة مضافة.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أظهر قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة ارتفاعاً 0.7 مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وتلى ذلك أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كون الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم يسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يزال أمامه طريق طويل لتحقيق التعافي الكامل.

كما تابعنا الجمعة تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين والتي أفادت من خلالها بأن الاقتصاد الأمريكي تضرر بقوة من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وأن طريق التعافي سيكون صعباً، مضيفة أنها لا تعتقد أننا سنرى دورة تضخمية وأن ارتفاع التضخم مؤقت، الأمر حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية، وبالأخص حيال عدم القيام بسحب مبكر للتحفيز.

ويذكر أن بيانات سوق العمل الأمريكي جاءت سلبية بشكل موسع عن التوقعات وحدت من التكهنات الأخيرة حول قوة تعافي الاقتصاد الأمريكي والتي قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص التحفيز وبالأخص سياسات التخفيف الكمي بحلول النصف الثاني من هذا العام وتقليص برنامج شراء السندات وذلك قبل اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.

على الصعيد الأخر، تابعنا أيضا الجمعة إعلان الحكومة اليابانية عن تمديد الطوارئ حتى نهاية أيار/مايو، وتطرق بيان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لكون حكومته تهدف إلى أعطاء مليون جرعة لقاح كورونا يومياً إلى المواطنين وأنها تكثف الجهود لمنع تفشي الفيروس التاجي، مع الإفادة بالإدراك عن كون هناك شعور بالخوف بين الموطنين حيال إقامة دورة الألعاب الأولمبية، وأنه يعتقد أنه من الممكن إقامة دورة آمنة مع اعتماد تدابير مناسبة.