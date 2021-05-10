شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى له أكثر من شهرين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.2155 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2148 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2177، بينما حقق الأدنى له عند 1.2139، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2166.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تعكس اتساعاً إلي ما قيمته 14.9 مقابل 13.1 في آذار/مارس الماضي، بخلاف ذلك يتطلع المستثمرين إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز حيال التوقعات الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جمعية النهوض بتحرير وكتابة الأعمال.