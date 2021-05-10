مخاوف الإمدادات تقود خام الحديد والصلب إلى مستوى قياسي في الصين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفاع العقود الآجلة لخام الحديد 10% في داليان

حديد التسليح ولفائف الصلب المدرفلة تقفز 6%

صعدت العقود الآجلة لخام الحديد، الإثنين، في الصين 10% إلى مستوى قياسي مرتفع، بينما ارتفعت أسعار الصلب 6%، إذ غذت خطوة بكين للحد من السعة مخاوف بشأن نقص الإمدادات ودفعت إلى شراء المضاربة.

وأعلنت الصين سلسلة من الإجراءات يوم الجمعة لتشديد الضوابط على طاقة الصلب، في محاولة للحد من التلوث في المجالات الرئيسية وكذلك الحد من «الاستثمارات العمياء والإنشاءات غير المنظمة».

وارتفع أكثر العقود الآجلة لخام الحديد نشاطا في بورصة داليان للسلع، لتسليم سبتمبر، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1326 يوان (206.20 دولار) للطن.

وقال وو شيبينج المحلل في تيان فنغ للعقود الآجلة: «الارتفاع في أسعار خام الحديد والصلب عززته المضاربة في الغالب».

وأضاف أنه بينما توقفت بعض مصانع الصلب عن شراء المواد بمثل هذه الأسعار المرتفعة، فإن التجار يكتسحون البضائع في السوق الفورية.

وأظهرت البيانات التي جمعتها شركة SteelHome الاستشارية أن الأسعار الفورية لخام الحديد الذي يحتوي على 62% من محتوى الحديد لتسليمه إلى الصين بلغت 212 دولاراً للطن يوم الجمعة.

في بورصة سنغافورة، قفز عقد يونيو/ حزيران لخام الحديد بنسبة 10.3% إلى 226.25 دولار للطن.

وقال أتيلا ويدنيل، المدير الإداري لشركة Navigate Commodities: «في الوقت الحالي، يتداول المشاركون في السوق مشتقات خام الحديد مثل العملات المشفرة... لا يعتمد على الأساسيات، بل مجرد زخم خالص».

كما زادت مكونات صناعة الصلب الأخرى في بورصة داليان، حيث ارتفع فحم الكوك بنسبة 7% إلى 2043 يوانا للطن.

وقفزت أسعار الصلب في بورصة شنجهاي للعقود الآجلة، عاكسة المكاسب في السوق الفورية.

ووصل حديد التسليح الإنشائي والملفات المدرفلة على الساخن إلى الحد الأعلى عند 6012 يوانا و6335 يوانا على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة للفولاذ المقاوم للصدأ في شنغهاي، لتسليم يونيو، بنسبة 3.3% لتصل إلى 15390 يوانا للطن. (رويترز)