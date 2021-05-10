شكرا لقرائتكم خبر عن 440 مشروعا فى الصرف الصحى بالقرى خلال 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، من المستهدف تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحي بالقُرى، مِن خِلال تَنْفِيذ نَحْو 440 مَشروعًا بالقُرى، وَمَدّ الشَبَكات بِنَحْو 1750 كم، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى حوالي 68٪ على مُستوى الجمهوريّة خلال 21/2022.

وأكد تقرير وزاره التخطيط، أنه يوجد زيادة فى حجم الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، مشيرا إلي تطور الاستثمارات الموجهه للمحافظات لتبلغ 16 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ5 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 220%، لافتا إلى نمو نصيب الفرد بنسبة 192%، حيث إنه للعام الثاني على التوالي يتم الاعتماد على المعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات لضمان عدالة توزيع الموارد، واستهداف معالجة الفجوات التنموية.