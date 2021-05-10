شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يتراوح 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 10-5-2021، في الأسواق المحلية و محلات الجزارة والهايبر ماركت في القاهرة والجيزة، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها ، ويتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقرت أسعار اللحوم الضأن، بين 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو ، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.