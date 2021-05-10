شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. انخفاض البلطي المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار السمك البلطى المزارع، اليوم الاثنين 10 -5-2021، بينما استقرت أسعار باقي الأصناف في سوق العبور للجملة.

وسجلت أسعار السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو ، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

و انخفضت أسعار البلطي المزارع "1"، ليتراوح بين 21-23 جنيها للكيلو مقابل 22_24جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع "2" ليتراوح بين 18-20 جنيها للكيلو مقابل 19-21 ، تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو ، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.