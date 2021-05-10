شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي ووسط البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز حيال التوقعات الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جمعية النهوض بتحرير وكتابة الأعمال.

في تمام الساعة 03:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 0.7842 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7848 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7840، بينما حقق الأعلى له عند 0.7862، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7844.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 26 مقابل 17 في آذار/مارس الماضي، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 32 مقابل 25، وداء ذلك مع أظهر القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة ارتفاعاً 1.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات التي أشارت لارتفاع 1.4% ومقابل تراجع 0.8% في شباط/فبراير الماضي.