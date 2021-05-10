شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النفط على ثباته فوق مستوى 64.35، وارتد صعوداً ليصل إلى مستوى 65.60 الآن، بانتظار تخطي هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 67.95 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع الإشارة على أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 64.35 والأهم فوق 63.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد