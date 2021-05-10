شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاحد في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 10935 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 10800 نقطة ومستوى 11000 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,887 بينما مستوى المقاومة هو 10,963 نقطة