شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر على انخفاض – تحليل صباحي – 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على انخفاض طفيف في آخر جلساته، ليظل المؤشر مستنداً إلى دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ليفقد المؤشر نحو -0.16 نقطة فقط، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.

لذلك نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 10,500 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,100 ومستوى المقاومة 10,540.17.