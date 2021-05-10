شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينخفض بقوة – تحليل - 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار مقابل الفرنك الانخفاض القوي ليتجاوز هدفنا الأول 0.9065 ويصل إلى الهدف الثاني 0.8990، ويتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص تحقيق مزيد من الأهداف السلبية التي تمتد إلى 0.8900.

لذلك، سيبقى الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 0.9100 – 0.9130 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8940 والمقاومة 0.9050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط