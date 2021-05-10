شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بإيجابية – تحليل - 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع جديد ليصل إلى مشارف مستوى 69.00، وتمكّن من تخطي مقاومة فرعية ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث نعتقد بأن الطريق مفتوح أمام التوجه نحو مستوى 71.35 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 67.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.40 والمقاومة 70.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد