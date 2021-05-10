شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكمل نموذج إيجابي – تحليل - 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالارتفاع ليستقر حول 27.55، ونلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين مقلوب تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، ليحصل على حافز إيجابي قوي يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة نحو 28.25 ثم 29.00.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 26.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد