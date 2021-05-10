شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يصل إلى الهدف الممتد – تحليل - 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية إضافية ليصل إلى مشارف الهدف الممتد المنتظر عند 1.2100، ونتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير والمتوسط، ليصل الهدف التالي إلى 1.2000.

الثبات دون 1.2230 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي والتوجه نحو مناطق 1.2365 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2040 والمقاومة 1.2180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط