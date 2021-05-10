شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتجه نحو الهدف السلبي – تحليل - 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار مقابل الين بشكل ملحوظ ليبتعد عن مستوى 109.22، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو مستوى 107.70 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم نشهد اختراقاً واضحاً لمستوى 109.22 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 109.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط