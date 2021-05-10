شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز الهدف – تحليل - 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بقوة ليتجاوز هدفنا الأول المنتظر عند 1.3975 ويفتح الطريق أمام مواصلة الارتفاع ليتجه نحو هدفنا الممتد الذي يصل إلى 1.4080، ويحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة.

يجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.3945 يمثّل شرط أول لاستمرار الارتفاع المقترح، حيث إن كسره سيضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1.3850 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3960 والمقاومة 1.4110

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد