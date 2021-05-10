شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق الهدف – تحليل - 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً لينجح بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.2170، ونعتقد بأن الفرص متاحة لتخطي هذا المستوى وتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يمتد إلى 1.2300.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2064 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد