شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.934 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في اسبوع، مكون نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم مرة اخرى للوصول لمستوى المقاومة 2 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.88 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.92 وبين مستوى المقاومة هو 1.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد