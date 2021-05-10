شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 4.174 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 4 ريال، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى4.50 ريال كمستوى اول ثم 5.20 ريال كمستوى ثان خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.9 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.99 وبين مستوى المقاومة هو 4.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد