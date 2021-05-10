شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 13.50 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 12.20 ريال في الاجل القصير، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 14 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.26 ريال وبين مستوى المقاومة هو 13.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط