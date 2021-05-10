شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث سجل ارتفاع بلغ 27.90 فلس، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 27.10 فلس، مكون بذلك نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعده، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 28.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 26 وبين مستوى المقاومة هو 27.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط