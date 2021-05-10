شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 57.50 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع تراجعا مرة اخرى لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 65 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 55.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 59.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط