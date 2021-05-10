شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ضغوطا بيعية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 45 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ استمرار الاداء السلبي على المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية حيث اطلق مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح للوصول لمستوى الدعم 41 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 43.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 45.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط