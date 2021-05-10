شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاحد ليغلق عند مستوى 106 فلس، ليخسر بذلك السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء من الاسبوع الماضي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 96 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 113 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 101 فلس وبين مستوى المقاومة هو 108 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط