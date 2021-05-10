شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 137 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 125 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 145 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 133 فلس وبين مستوى المقاومة هو 139 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط