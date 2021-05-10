شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) يقلص خسائر الخميس -تحليل صباحي- 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 55.90 فلس، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه عمليات جني ارباح في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 50 فلس كمستوى اول ثم 42 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 53 وبين مستوى المقاومة هو 57 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط