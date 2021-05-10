تراجع خسائر الخدمات الأرضية 68%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت خسائر الشركة السعودية للخدمات الأرضية بنسبة 68% في الربع الأول من عام 2021 لتصل إلى 16.7 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 51.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية الأولية الصادرة على موقع تداول أمس، أن الخسارة التشغيلية بلغت 12مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر 8 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 44 %.

وبلغ إجمالي الربح 58 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 107 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 46%.

وأوضحت الشركة أن الربع الأول سجل خسارة صافية قدرها 16.7 مليون ريال بانخفاض قدره 67.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 27.2%.

وأشارت إلى أن الانخفاض في صافي الخسارة نتج بشكل أساسي من تخفيض التكاليف الناتجة عن العديد من المبادرات التي اتخذتها الشركة والتي تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وتقليل تأثير الجائحة على ربحية الشركة وضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية بالإضافة إلى الدعم المقدم من برنامج ساند مما أدى إلى تقليل التكلفة بمبلغ 89.6 مليون ريال للربع الأول والذي أسهم في انخفاض الخسائر لتصل إلى 16.7 مليون ريال (من الخسائر التي قدرت بـ 106.3 ملايين ريال في غياب هذه المبادرات).

علاوة على ذلك، أدى التحسن المستمر للعمليات التشغيلية إلى تقليل الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية وتقليل الخسائر من الاستثمار في حقوق الملكية بمبلغ 45 مليون ريال و16 مليون ريال على التوالي.

كما سجلت الشركة زيادة في الإيرادات الأخرى والمكاسب من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمقدار 4 ملايين ريال و26.5 مليون ريال على التوالي.

بالإضافة إلى مبادرات خفض التكلفة، اتخذت الشركة مبادرات معينة مثل زيادة المبيعات من خلال توفير خدمات التطهير للطائرات بالإضافة إلى خدمات أخرى أسهمت أيضا في الحد من تأثير الجائحة على ربحية الشركة.