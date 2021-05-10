شكرا لقرائتكم خبر مدينة المعرفة تقلص خسائرها لـ4.8 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت خسائر مدينة المعرفة الاقتصادية في الربع الأول من العام الحالي 4.8 ملايين ريال، مقابل خسائر بقيمة 6.8 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 30%.وبحسب النتائج المالية الأولية للشركة المعلنة على موقع تداول أمس، بلغت الخسارة التشغيلية مليوني ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة 5.5 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 61%. فيما بلغ إجمالي الربح 6.6 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل 5 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 30%.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر للربع الأول 2021 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الإيرادات.

وحول تأثير فيروس كورونا (كوفيد 19) على أعمالها أوضحت أنه في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، لم يكن للمجموعة تأثير سلبي جوهري على عملياتها وأعمالها بسبب كوفيد 19، ولا تتوقع المجموعة أي تأثير جوهري على الأرصدة في 31 مارس 2021 وخاصة فيما يتعلق بانخفاض قيمة العقارات الاستثمارية والعقارات قيد التطوير نتيجة طبيعة العقارات وهامش الربح ولا توجد حاجة لعمل تعديلات جوهرية على الأحكام والافتراضات والتقديرات الرئيسة.

وأفادت بأن عدم التيقن في الوقت الحالي يمكن أن يؤدي إلى تغير مستقبلي في الافتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديلا جوهريا على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية. وبما أن الوضع يتطور بسرعة مع حالات الضبابية المستقبلية، تقوم الإدارة والمكلفين بالحوكمة بتقييم الأثر على أساس التطورات المستقبلية، وستقوم باطلاع المساهمين بالمستجدات بمجرد توفر المزيد من المعلومات. كذلك، وبناء على المركز المالي وتقييم السيناريوهات المحتملة، لا تعتقد الإدارة وجود أي مخاطر جوهرية تتعلق بمبدأ الاستمرارية.