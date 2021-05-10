شكرا لقرائتكم خبر تراجع أرباح ذيب لتأجير السيارات 24% نتيجة إجراءات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة «ذيب» لتأجير السيارات بنسبة 24% في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 26 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 34.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وأفادت النتائج المالية الأولية للشركة على موقع تداول بأن الربح التشغيلي خلال الربع الأول بلغ 33 مليون ريال، مقابل 41 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 19%.

وبلغ إجمالي الربح 53 مليون ريال مقابل 60 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 11%.

وذكرت الشركة أن الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات التأجير قصير الأجل بسبب اتخاذ الجهات المسؤولة في المملكة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى الفترة نفسها من العام السابق لم يكن للفيروس نفس الأثر، حيث إن انتشاره بدأ في أواخر شهر مارس 2020.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية قد أدت إلى تقييد أعمال الشركة في فروع التأجير قصير الأجل (مطارات – مدن)، مبينة أن هذا الانخفاض في إيرادات التأجير قصير الأجل قابله جزئيا ارتفاع في إيرادات التأجير طويل الأجل للربع الأول من عام 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت إلى ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 نتيجة التحسن المستمر في الطلب على خدمات تأجير السيارات قصيرة الأجل منذ النصف الثاني من عام 2020 على الرغم من استمرار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء فيروس كورونا.