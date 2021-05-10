شكرا لقرائتكم خبر 51 % انخفاض أرباح بن داود بالربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفضت أرباح شركة بن داود القابضة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة قاربت 51% في الربع الأول، وذلك إلى 62.1 مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها 126.3 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع تداول انخفاض الأرباح خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:

1 الزيادة الكبيرة في شراء المؤن والمواد الغذائية وتخزينها أثناء فترة الإغلاق في العام السابق مع بداية جائحة كورونا.

2 انخفاض المبيعات في متاجر الحرمين الشريفين التي تم إغلاقها في أواخر الربع الأول من عام 2020.

3 إيقاف جميع مراحل التعليم الحضوري وتحولها إلى التعليم عن بعد.

4 غياب الحملات الترويجية والمهرجانات الغذائية من أجل قيود التباعد المجتمعي لمكافحة الجائحة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء رغم انخفاض المصاريف، حيث بلغت مصاريف التشغيل في الربع الأول من عام 2021 إجمالي 288.6 مليون ريال مقابل 303.8 ملايين ريال في الربع الأول من عام 2020؛ ويرجع الانخفاض في مصاريف الربع الحالي إلى تقليص المصاريف المتعلقة بجائحة كورونا.

وأفادت الشركة بأن حقوق المساهمين بلغت بنهاية الربع الأول 1375.054 مليون ريال، مقابل 1312.940 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 4.7 % .