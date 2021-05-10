2.75 مليار صادرات سعودية غير نفطية لباكستان في 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف على عمق العلاقات السعودية ـ الباكستانية على جميع المستويات، مشيدا بالتعاون الحالي بين السعودية وباكستان ولا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين.

وأوضح الخريف، أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان وصل خلال عام 2020 إلى أكثر من 2.75 مليار ريال، في حين بلغ حجم الواردات من باكستان خلال العام نفسه قرابة 1.97 مليار ريال، مبينا أن التعاون القائم بين المملكة وباكستان يعزز من المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات المهمة والحيوية خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين.

وأشار إلى أن الحركة التجارية بين البلدين وعمليات التصدير والاستيراد للمنتجات غير النفطية تشمل العديد من القطاعات وتتمثل في خليط من المنتجات والصناعات المتعددة كمنتجات المواد الغذائية والمعادن، والكيماويات والمنسوجات ومواد البناء، إضافة إلى المنتجات الاستهلاكية المعمرة، والالكترونيات وغيرها، مبينا أن هناك فرصا واسعة لزيادة التبادل التجاري مع دولة باكستان الشقيقة ولا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين عبر عدد من الأنشطة والفرص المتاحة لرفع مستوى التعاون، وخاصة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي توفر العديد من الفرص.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن هناك العديد من الفرص للتعاون بين الدولتين، خاصة في قطاع التعدين بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني في المملكة، وكذلك العديد من الفرص في القطاع الصناعي التي ستبحث مع الجانب الباكستاني بما يسهم في زيادة الصادرات غير النفطية، مضيفا أن هناك فرصا للتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية لإجراء مسح جوي مغناطيسي وجيوفيزيائي لاستكشاف المعادن الموجودة في الأراضي الباكستانية لبناء قواعد بيانات للمعادن، مما يزيد فرص المستثمرين السعوديين والمحليين والأجانب.

التبادل التجاري في 2020

الصادرات السعودية غير النفطية 2.75 مليار ريال

الواردات الباكستانية 1.97 مليار ريال

التبادل التجاري في 2020

