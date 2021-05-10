شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 6 مخططات سكنية والترخيص لبناء 2920 وحدة في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) 6 مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 12.2 مليون م2 خلال الربع الأول من عام 2021 في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين، انطلاقا من الهدف الاستراتيجي للمبادرة المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين.

وأوضح البرنامج في بيان له، أنه تم الترخيص لبناء 2920 وحدة سكنية خلال الربع الأول من عام 2021، وأصدر المركز 67 شهادة تأهيل مطورين عقاريين لمشاريع البيع على الخارطة ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها (إتمام)، وعالج المركز 38 طلب استفسار عن صكوك، واعتمد عدد من طلبات التأييد لتوفير 1000 عامل للمشاريع تحت الإنشاء ضمن برنامج (سكني)، وأصدر 21 رخصة بيع لمشاريع تحت الإنشاء، وأسهم في تأهيل 1363 مطورا عقاريا.

وأكد المركز على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مركز خدمات المطورين (إتمام) لتذليل العقبات التي قد تواجه المطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية لتلبية تطلعاتهم ورغباتهم، وذلك ضمن دوره التكاملي بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية المختلفة لتوفير إجراءات وخدمات مرنة تسهل عمل المركز.

(إتمام) خلال الربع الأول 2021

