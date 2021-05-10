اعتماد 6 مخططات سكنية والترخيص لبناء 2920 وحدة في الربع الأول

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وأوضح البرنامج في بيان له، أنه تم الترخيص لبناء 2920 وحدة سكنية خلال الربع الأول من عام 2021، وأصدر المركز 67 شهادة تأهيل مطورين عقاريين لمشاريع البيع على الخارطة ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها (إتمام)، وعالج المركز 38 طلب استفسار عن صكوك، واعتمد عدد من طلبات التأييد لتوفير 1000 عامل للمشاريع تحت الإنشاء ضمن برنامج (سكني)، وأصدر 21 رخصة بيع لمشاريع تحت الإنشاء، وأسهم في تأهيل 1363 مطورا عقاريا.
وأكد المركز على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مركز خدمات المطورين (إتمام) لتذليل العقبات التي قد تواجه المطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية لتلبية تطلعاتهم ورغباتهم، وذلك ضمن دوره التكاملي بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية المختلفة لتوفير إجراءات وخدمات مرنة تسهل عمل المركز.
(إتمام) خلال الربع الأول 2021
- اعتماد 6 مخططات سكنية
- مساحة المخططات 12.2 مليون م2
- الترخيص لبناء 2920 وحدة سكنية
- إصدار 21 رخصة بيع لمشاريع تحت الإنشاء
- إصدار 67 شهادة تأهيل مطورين لمشاريع البيع على الخارطة
- اعتماد طلبات تأييد لتوفير 1000 عامل للمشاريع تحت الإنشاء
- معالجة 38 طلب استفسار عن صكوك
- الإسهام في تأهيل 1363 مطورا عقاريا
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