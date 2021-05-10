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وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان أمس أنها قدمت موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ليتسنى للمستفيدين قضاء حوائجهم قبل مناسبة عيد الفطر المبارك.
واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية.
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