الاقتصاد

الموارد البشرية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر الموارد البشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أودعت مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في حسابات المستفيدين والمستفيدات قبل الموعد المحدد لها.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان أمس أنها قدمت موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ليتسنى للمستفيدين قضاء حوائجهم قبل مناسبة عيد الفطر المبارك.

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية.

كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا