شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة» ADQ تعتزم دمج «أركان» مع «حديد الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء «أركان» عن تلقيه عرضاً من الشركة القابضة العامة «صناعات» التابعة إلى «القابضة» ADQ، لتوحيد أعمال شركة «حديد الإمارات» المملوكة بالكامل لـ «صناعات» مع شركة «أركان».

وتتضمن البنود الأساسية للعرض المقترح قيام «صناعات»، بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «حديد الإمارات» إلى «أركان» على أن تصدر «أركان» إجبارياً لصالح «صناعات» في المقابل سندات قابلة للتحويل إلى حوالي 5.1 مليار سهم عادي في «أركان» عند إغلاق الصفقة. ويحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 0.798 درهم للسهم، وعند تطبيقه على تقييم «صناعات» لشركة «حديد الإمارات»، فذلك يعني تقدير قيمة الأسهم المملوكة لشركة «أركان» بحوالي 1.4 مليار درهم وبعد استكمال الصفقة ستمتلك «صناعات» ما يناهز 87.5% من إجمالي أسهم المجموعة المشتركة.

وسينظر مجلس إدارة «أركان» في الصفقة المقترحة من قبل «صناعات» قبل تقديمه أي توصيات للمساهمين، وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ستعقد الجمعية العمومية للشركة للنظر في الموافقة على الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفي الوقت الحالي لا يوجد ما يؤكد اتفاق الطرفين على إنجاز هذه الصفقة.

والعرض سيبقى مرهوناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة لما فيه موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مساهمي «أركان».