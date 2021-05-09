«موانئ دبي العالمية» تطلق منصة تجارة إلكترونية في إثيوبيا

أطلقت مجموعة «موانئ دبي العالمية» المحفِّزة لحركة التجارة منصة DUBUY.com، وهي منصة للتجارة الإلكترونية على مستوى العالم للبيع بالجملة في إثيوبيا. وجاءت هذه المبادرة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية، ووزارة النقل الإثيوبية لاستكشاف إمكانات تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوفير خدمات لوجستية متكاملة على طول ممر بربرة ـ أديس أبابا، من أجل تحقيق منافع اقتصادية كبيرة لإثيوبيا.

وتعتبر منصة DUBUY.com عبارة عن سوق عبر الإنترنت سيساعد في إتاحة وصول الشركات الإثيوبية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى الأسواق العالمية، من خلال شبكة الموانئ العالمية والخدمات اللوجستية التابعة لموانئ دبي العالمية، كما تتيح المنصة للشركات العالمية إمكانية العثور على شركاء تجاريين جُدد وتوفير الخدمات لهم في إفريقيا، مما يفتح إمكانية الوصول إلى أسواق سريعة النمو في القارة.

وقد بدأ تشغيل منصة DUBUY.com في رواندا، مع وجود خطط للتوسع السريع عبر جميع إفريقيا وخارجها. وتعد إثيوبيا ثاني أكبر سوق في إفريقيا من حيث عدد السكان، ويشير اقتصادها سريع النمو إلى أن هناك طلباً متزايداً على الواردات والصادرات.

وتُعد الأسواق عبر الإنترنت فرصة مهمة للنمو الاقتصادي في إفريقيا وتمثل اليوم أقل من 0.5% من التجارة الإلكترونية العالمية، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة. وسيؤدي الجمع بين منصة DUBUY.com والبنية التحتية اللوجستية الفعلية لمجموعة موانئ دبي العالمية وحلول الخدمات اللوجستية القائمة على البيانات، إلى حل بعض التحديات الرئيسية لنمو التجارة الإلكترونية في القارة، بما في ذلك التنفيذ الموثوق به والمعاملات المالية الآمنة وحركة البضائع.

وقال محمود البستكي الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي التجارية: «يتجه الأشخاص والشركات من كل مكان نحو التكنولوجيا لتسريع مرحلة التعافي بعد الجائحة، وتحسين سبل الوصول إلى التجارة العالمية. وتُمثل منصة DUBUY.com نموذجاً جديداً للتجارة في إفريقيا، وقد تم تصمميها لتعزيز الإمكانات الحالية وفتح الأعمال والأسواق بشكل طبيعي، من خلال تمكين حركة التجارة وتوفير سُبل الابتكار، كما تتيح هذه التكنولوجيا للشركات المحلية أن تصبح من بين الشركات الدولية المصنِّعة والمصدرة من خلال ربطها بأسواق جديدة في إفريقيا وبقية العالم».

وتوفر منصة DUBUY.com متجراً شاملاً، مما يضمن أن تكون جميع المعاملات على الموقع آمنة، بدءاً من ضم الموردين الموثوق بهم فقط، إلى دمج الشركات الرائدة في تقديم خدمات الدفع. وهناك رسوم شحن متفاوض عليها مسبقاً ومخفضة بشكل كبير، مع صناديق وحدة تحكم أسبوعية تتحرك بين المنشأ والوجهة، مع أوقات عبور مضمونة، وتكاليف شحن محفَّزة. ويتم أيضاً تخصيص طرق الشحن وفقاً لحجم كل معاملة وأولوية الشحن للضرورة. ويسهم كل ذلك في إنشاء منصة تتسم بالمرونة والاستجابة، وتمكن رواد الأعمال الإثيوبيين من الاستفادة الكاملة من مزايا الوصول المعزز إلى الأسواق العالمية. (وام)