شكرا لقرائتكم خبر عن «سبيس إكس» تقبل تمويل مهمة إلى القمر بـ«دوج كوين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

تطلق سبيس إكس «مهمة دوج-1 إلى القمر» في الربع الأول من العام المقبل، وستقبل شركة الصواريخ التجارية المملوكة لإيلون ماسك الدفع بعملة «دوج كوين» المشفرة التي سُميت بهذا الاسم بعد مزحة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت شركة جيومتريك إنرجي هذه المهمة الممولة بعملة دوج كوين، الأحد، دون أن يكشف بيانها عن القيمة المالية للمهمة. ونقل البيان عن توم أوتشينيرو نائب رئيس المبيعات التجارية في شركة «سبيس إكس» قوله: «نحن متحمسون لإطلاق دوج-1 إلى القمر!».

وأضاف: «ستشهد هذه المهمة استخدام العملة المشفرة خارج مدار الأرض، وتضع الأساس للتجارة بين الكواكب».

من جانبه، قال ماسك على «تويتر» في إبريل/نيسان، إن سبيس إكس، ستضع «دوج كوين حرفياً على سطح القمر». وخسرت دوج كوين ما يزيد على ثلث سعرها، الأحد، بعد أن وصفها ماسك بأنها «صخب» خلال استضافته ببرنامج «إس إن إل» التلفزيوني الكوميدي الشهير.

وحولت تغريدات ماسك هذا العام، هذه العملة الرقمية التي كانت غامضة في السابق، إلى حلم للمضاربين.