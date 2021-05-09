شكرا لقرائتكم خبر عن فاتو بنسودة تبحث «جرائم الحرب» مع وزراء أفغان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - أ ف ب

أجرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، المنتهية ولايتها، فاتو بنسودة، محادثات مع وزراء أفغان، ناقشت خلالها مزاعم بارتكاب جرائم حرب في البلاد، بحسب ما أعلنت المحكمة في بيان الأحد.

وأوضح البيان، أن وفداً يضم وزير الخارجية ووزير العدل الأفغاني، زار المحكمة، الجمعة، وأجرى مباحثات مثمرة مع المدعية العامة.

وأشار البيان إلى إن المحادثات جرت بناء على طلب تقدمت به كابول في مارس / آذار من عام 2020 إلى مكتب المدعي العام للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في البلاد. وبينت المحكمة أن المناقشات قدمت فهماً أفضل للخطوات التي اتخذتها أو تتوخاها السلطات الأفغانية، لتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى القضاء.

وقالت بنسودة في البيان، إن الشعب الأفغاني «يستحق عدالة ملموسة بدون تأخير بعد عقود من النزاع والعنف». وأكدت حرصها على مواصلة المناقشات مع السلطات الأفغانية «لتحديد أفضل السبل لتحقيق العدالة».

كما نقل البيان عن وزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمار قوله: «كان لقاء تاريخياً وبناء للغاية». وأضاف: «لن تمر جريمة بدون عقاب».

ويتعلق التحقيق بانتهاكات ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

وكانت المحكمة نقضت العام الماضي، حكماً سابقاً بفتح تحقيق بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، ما تسبب في فرض عقوبات أمريكية عليها من الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أن ترفعها إدارة جو بايدن في أبريل/ نيسان الماضي.