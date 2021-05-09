شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الجبير صوت العقل الرشيد في الدفاع عن السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، بدور وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير في الدفاع عن المملكة.

وقال قرقاش على «تويتر»، أمس الأحد، «معالي الأخ عادل الجبير صوت العقل الرشيد في الدفاع عن وطنه وقيادته. خطابه يرتكز إلى الطرح العاقل والمتحلّي بالمنطق والحجة، داحضاً الافتراءات، وشارحاً الحقائق»، مختتماً: «هنيئاً لنا فطنة ورزانة أبوعبدالله».