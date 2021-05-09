شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سبعة إثر إطلاق نار خلال حفل بولاية كولورادو الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال مسؤولون، إن سبعة أشخاص من بينهم المشتبه به قتلوا في إطلاق نار في مدينة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بعد أن هاجم مطلق النار حفلة عيد ميلاد، حيث كانت صديقته موجودة.

وقال البيان الذي أصدرته الشرطة ومسؤولون بالمدينة «لدى وصولهم عثر رجال الشرطة على ستة قتلى ورجل بالغ مصاب بجروح خطيرة، تم نقله إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثراً بجروحه».