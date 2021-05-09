شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 9-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد 9-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.849 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المجموعة المصرية العقارية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مستشفى النزهة الدولي، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن مصر الوسطى، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جلاكسو سميثكلاين، بنك الكويت الوطني-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق، العربية للصناعات الهندسية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني. إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المجموعة المصرية العقارية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مستشفى النزهة الدولي، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن مصر الوسطى، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جلاكسو سميثكلاين، بنك الكويت الوطني-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق، العربية للصناعات الهندسية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

البورصة تربح 4.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.849 مليار جنيه. البورصة تربح 4.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.849 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 297.8 مليون ورقة مالية بقيمة 775.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.4 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.67%، والعرب على 5.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 102.4 ألف جنيه، 18.2 مليون جنيه، 41.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 25.2 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 28.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 10643 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 12854 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% عند مستوى 4125 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 3050 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 1231 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون 2.1 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، النساجون الشرقيون للسجاد، بالم هيلز للتعمير، 3 ملايين سهم، 1.5 مليون سهم، 154.9 ألف سهم، على التوالي.



مصر للألومنيوم أعلنت شركة مصر للألومنيوم، ترسية العطاء في المناقصة العامة لتقديم خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع (خط إنتاج جنوط السيارات) على العطاء المقدم من المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان. مصر للألومنيوم أعلنت شركة مصر للألومنيوم، ترسية العطاء في المناقصة العامة لتقديم خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع (خط إنتاج جنوط السيارات) على العطاء المقدم من المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان.

السويدي

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن الاستحواذ على نسبة 95% من شركة PT CG Power Indonesia، وهي شركة مصنعة بارزة لمحولات الطاقة الكهربائية في أندونيسيا بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف ميجا فولت أمبير، وتقدم الشركة خدمات الصيانة على مدار عمر المحولات، بالإضافة إلى إنشاء محطات محولات فرعية، وأن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول متعددة في المنطقة بما في ذلك ماليزيا والفلبين ونيوزيلندا وأستراليا وفيتنام، والاستحواذ على نسبة 100% من شركة Validus Engineering PVT LTD الشركة الرائدة في تصنيع محولات الطاقة الكهربائية في باكستان، وتخطط الشركة لإدخال تقنيتها الخاصة بمحولات الطاقة، لتعزيز نمو الشركة لتبلغ طاقتها الإنتاجية 5500 ميجا فولت أمبير.

أضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن هذه الإضافات الأخيرة ستؤدي إلى رفع إجمالي مصانع المحولات التابعة لشركة السويدي إليكتريك إلى 6 مصانع، وستزيد قدرة الإنتاج السنوية بأكثر من الضعف إلى 30 ألف ميجا فولت أمبير.





سبيد ميديكال أعلنت شركة سبيد ميديكال، آخر المستجدات عن نشاط الشركة طبقًا للخطة المستقبلية المعلنة، وهي افتتاح عيادتها التخصصية الثانية بمصر الجديدة، وزيادة عدد فروع معامل التحاليل الطبية إلى 110 فرع، وتستهدف الشركة الوصول بعدد فروع المعامل إلى 140 فرع بنهاية العام الجاري، والموافقة على الاستحواذ على مستشفى الصفوة بزيادة الطاقة الاستيعابية من 67 سرير إلى 150 سرير بتكلفة استثمارية قدرها 75 مليون جنيه، وبخصوص مستشفى سبيد العبور سوف يتم تشغيلها لاستقبال المرضى خلال شهر يوليو المقبل بعد رفع الطاقة الاستيعابية من 65 سرير إلى 140 سرير.





العربية المتحدةوأعلنت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 9.3 مليون جنيه، خلال الفترة الحالية مقابل 8.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2020 بنسبة نمو 11.2%، وانخفضت خسائر الشركة بعد الضريبة إلى 21.4 مليون جنيه مقارنة مع 22.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 5.4% خلال فترة المقارنة.





كيما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اختيار المهندس محمد حسنين رضوان عثمان عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة، على أن يتقاضى راتبًا طبقًا للمعاملة المالية الواردة بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.