شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات، اليوم الأحد 9-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 663.849 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المجموعة المصرية العقارية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مستشفى النزهة الدولي، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن مصر الوسطى، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جلاكسو سميثكلاين، بنك الكويت الوطني-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق، العربية للصناعات الهندسية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني. إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المجموعة المصرية العقارية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مستشفى النزهة الدولي، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن مصر الوسطى، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جلاكسو سميثكلاين، بنك الكويت الوطني-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق، العربية للصناعات الهندسية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

البورصة تربح 4.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.849 مليار جنيه. البورصة تربح 4.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.849 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 297.8 مليون ورقة مالية بقيمة 775.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.4 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.67%، والعرب على 5.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 102.4 ألف جنيه، 18.2 مليون جنيه، 41.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 25.2 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 28.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 10643 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 12854 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% عند مستوى 4125 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 3050 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 1231 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، بسعر إغلاق 20.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بسعر إغلاق 18.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- العبور للاستثمار العقاري، بسعر إغلاق 42.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بسعر إغلاق 7.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%.

- الألومنيوم العربية، بسعر إغلاق 27 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الملتقى العربي للاستثمارات، بسعر إغلاق 41.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.10%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 8.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 17.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.65%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني، بسعر إغلاق 4.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.30%.

- العربية للصناعات الهندسية، بسعر إغلاق 1.481 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.