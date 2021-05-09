شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة عملية لـ«اليوم».. إطلاق حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب، لمعرفة الرسوم المستحقة بشكل إلكتروني على البضائع الواردة من خارج المملكة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

وأجرت ”الخليج 365” تجربة عملية، إذ تم تحديد «جوال»، ثمنه 1000 ريال، لتكون الرسوم المستحقة عليه 173 ريال.

وتساعد حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب، على حساب النتيجة التقريبية لقيمة الرسوم والضرائب ولا يعتد بها قانونياً، ولمعرفة القيمة الفعلية بشكل دقيق يجب تقديم البيان الجمركي.